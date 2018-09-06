- В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры21:28
- «Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым21:02
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс20:28
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата20:01
- Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»19:26
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения17:42
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
«Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым
По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, убийство главаря ОРДО Александра Захарченко не выгодно Украине, так как он очень много знал об действиях России.
Чиновник уточнил: «Понятно, что многие боятся эскалации конфликта. С моей точки зрения, необоснованно. Вспомните, какими звуковыми сопровождениями отправляли в последний путь любителя покататься на лифтах Моторолу. Тогда Захарченко обещал и Киев взять, и даже отправиться в поход на Лондон. Результат известен. Так что никакой эскалации не предвижу».
При этом он уточнил: «Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Тука
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО
- Взрыв мозга: террористы-вожаки ДНР и ЛНР требуют от Совбеза ООН трибунала над Киевом
- Захарченко «замахнулся» на мировые стандарты
- Плотницкий заявил, что они с Захарченко готовы к встрече с Савченко
- Захарченко призвал Киев отказаться от Донбасса
- Боевики предупреждают Захарченко - не наградят, перестанут воевать
- В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры21:28
- «Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым21:02
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс20:28
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата20:01
- Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»19:26
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения17:42
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
- В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры21:28
- «Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым21:02
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс20:28
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата20:01
- Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»19:26
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения17:42
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов