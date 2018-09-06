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«Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым

06.09.2018 21:02
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«Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым

По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, убийство главаря ОРДО Александра Захарченко не выгодно Украине, так как он очень много знал об действиях России.
Чиновник уточнил: «Понятно, что многие боятся эскалации конфликта. С моей точки зрения, необоснованно. Вспомните, какими звуковыми сопровождениями отправляли в последний путь любителя покататься на лифтах Моторолу. Тогда Захарченко обещал и Киев взять, и даже отправиться в поход на Лондон. Результат известен. Так что никакой эскалации не предвижу».
При этом он уточнил: «Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал».
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Тука
 
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