Главарь "ДНР" осознает, что российские политики его ненавидят. Вся надежда на Путина и "российский народ"

11.10.2017 11:44

Главарь "ДНР" Александр Захарченко осознает, что российские политики его ненавидят, а отношение к "республикам" оккупированного Донбасса достаточно негативное. Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому российскому изданию Ukraina.ru.

"Есть еще одна тема, которую вы не можете не замечать — это отношение к вам — к Донбассу и к вам лично со стороны московских политиков и СМИ. На мой взгляд, там преобладает негатив", - обозначил проблему журналист.

Боевик с ним полностью согласился, отметив, что российские политики не любят его лично и "республики" в целом из-за введенных против них санкций.

"Как вы думаете, сколько у московских чиновников домиков в Баден-Бадене? И вот зачем им такой сумасшедший Захарченко или Плотницкий, по вине которых они не могут посещать эти свои домики в Баден-Бадене? А сколько детей чиновников Российской Федерации учится за границей? Вот вы сами себе на этот вопрос если ответите, то поймете, почему такой негатив, я даже скажу и больше — может быть и прямая ненависть", - признал главарь "ДНР".

При этом Захарченко дал понять, что его не интересует мнение российского политикума, поскольку "у нас же народная республика".

"Наши главные союзники — российский президент и российский народ", - патетически резюмировал он.

Источник Остров