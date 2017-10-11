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Главарь "ДНР" осознает, что российские политики его ненавидят. Вся надежда на Путина и "российский народ"
Главарь "ДНР" Александр Захарченко осознает, что российские политики его ненавидят, а отношение к "республикам" оккупированного Донбасса достаточно негативное. Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому российскому изданию Ukraina.ru.
"Есть еще одна тема, которую вы не можете не замечать — это отношение к вам — к Донбассу и к вам лично со стороны московских политиков и СМИ. На мой взгляд, там преобладает негатив", - обозначил проблему журналист.
Боевик с ним полностью согласился, отметив, что российские политики не любят его лично и "республики" в целом из-за введенных против них санкций.
"Как вы думаете, сколько у московских чиновников домиков в Баден-Бадене? И вот зачем им такой сумасшедший Захарченко или Плотницкий, по вине которых они не могут посещать эти свои домики в Баден-Бадене? А сколько детей чиновников Российской Федерации учится за границей? Вот вы сами себе на этот вопрос если ответите, то поймете, почему такой негатив, я даже скажу и больше — может быть и прямая ненависть", - признал главарь "ДНР".
При этом Захарченко дал понять, что его не интересует мнение российского политикума, поскольку "у нас же народная республика".
"Наши главные союзники — российский президент и российский народ", - патетически резюмировал он.
Источник Остров
Теги: Россия, Донбасс, ненависть, ДНР, Захарченко
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