Вооруженные боевики «ДНР» обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ

06.09.2018 15:39

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области обыскивают автомобили СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте вооруженных формирований, расположенном на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), патрулю Миссии позволили проехать только после того, как вооруженный член вооруженных формирований произвел осмотр автомобиля СММ».