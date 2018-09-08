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Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец
На протяжении минувших суток, 7 сентября, боевики в зоне операции Объединенных сил устроили 32 обстрела позиций ВСУ.
В ходе боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает segodnya.ua.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.
Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.
"В ходе боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", – уточнили в штабе. При этом, по данным разведки, за сутки были уничтожены трое боевиков.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга, ООС
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