Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец

08.09.2018 09:11

На протяжении минувших суток, 7 сентября, боевики в зоне операции Объединенных сил устроили 32 обстрела позиций ВСУ.

В ходе боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает segodnya.ua.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

"В ходе боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", – уточнили в штабе. При этом, по данным разведки, за сутки были уничтожены трое боевиков.