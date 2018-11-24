Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ

24.11.2018 20:29

В течение текущих суток, 24 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает segodnya.ua.

В районе Новолуганского и Лебединского российские захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи

Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм. Также, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Свободный.

Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", – отмечено в сообщении.