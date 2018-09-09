Сидели в кустах и ждали: писатель-боевик Прилепин рассмешил сеть историей об украинских диверсантах

09.09.2018 10:38

Писатель и советник главы так называемой ДНР Захар Прилепин заявил, что на него устроили охоту украинские диверсанты и раскладывали взрывчатку везде, где он ходил.

Об этом написал на свое странице в Facebook блогер Алексей Голобуцкий, передает apostrophe.ua.

"Захар Прилепин сегодня в эфире канала "RTVI" о массовой охоте украинских агентов со взрывчаткой за ним и Захарченко: "Закладка, которая там стояла, её поставили просто на удачу. Таких вот закладок на моей памяти было десятки. Они ставились везде с интервалом неделя-полторы...У меня дома была закладка, на дороге, с которой мы оба выезжали тоже, и около его дома была закладка. И килограмм тротила, и три килограмма, и в туалете, и на пороге, и где только не было. Мы вообще уже про это не думали"", - цитирует Прилепина Голобуцкий.

Блогер с сарказмом прокомментировал сказанное писателем-ватником.

"Ну да: на самом деле в Донецке тысячи украинских разведчиков с тоннами взрывчатки - и все охотились на самом деле именно за Прилепиным. Кому там нужны те Гиви, Моторолы, Захарченки! Нелепые случайности. На самом деле все закладки были на Прилепина - главного полководца и столп республики!)) Сидели с пультами под каждым кустом и ждали - когда ж Прилепин подойдёт?))", - пишет Голобуцкий.