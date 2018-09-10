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«Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине
Вдова ликвидированного главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко Наталья пообещала, что станет для боевиков «батей», а также призвала их придерживаться дисциплины, передает replyua.net. Заявление соответствующего содержания было распространено пропагандистскими ресурсами, которые поддерживают фейковые республики.
«Я приехала сказать, что я буду помогать так же, как «Батя» помогал. Если у кого-то есть какие-то вопросы или просьбы, можете их передавать через командира. Без помощи вы не останетесь, считайте, что вы обращаетесь к нему», - цитируют они жену погибшего Захарченко.
Тем временем, в интернете эти заявления вызвали иронию. В том числе, украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram написал следующее: «...Если легенда состряпана и уже работает, то любая Наташа станет «Батей». Автомат в зубы - и в окопы. убеждать всех, что «Россия нас не оставит»!».
Теги: Донбасс, убийство, вдова, боевики, Захарченко
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