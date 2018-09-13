Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»

13.09.2018 20:48

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на содержание силовых подразделений убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко из «бюджета республики» выделялись средства из расчета на 8 тысяч человек, в то время, как реальная численность оккупантов не насчитывала и 3 тысяч.

Так, Ходаковский отметил: «Компетентный чиновник говорит, что на содержание силовых подразделений бывшего главы казна выделяла средства из расчета на восемь тысяч человек, когда мы, анализируя их состав, никогда не насчитывали больше двух с половиной — трех, передает donpress.com.

То есть, порядка пяти тысяч мертвых душ, на которые извлекалось из бюджета больше полутора миллионов долларов».