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Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»
13.09.2018 20:48
Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на содержание силовых подразделений убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко из «бюджета республики» выделялись средства из расчета на 8 тысяч человек, в то время, как реальная численность оккупантов не насчитывала и 3 тысяч.
Так, Ходаковский отметил: «Компетентный чиновник говорит, что на содержание силовых подразделений бывшего главы казна выделяла средства из расчета на восемь тысяч человек, когда мы, анализируя их состав, никогда не насчитывали больше двух с половиной — трех, передает donpress.com.
То есть, порядка пяти тысяч мертвых душ, на которые извлекалось из бюджета больше полутора миллионов долларов».
Теги: Донбасс, доллар, убийство, бюджет, казна, ДНР, Захарченко, Ходаковский, НВФ
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