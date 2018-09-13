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Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября

13.09.2018 09:13
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Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября

Сегодня утром, 13 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,8 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10610 человек и 1190 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10600 человек и 1830 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9670 человек и 1780 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4520 человек и 980 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12450 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 180 авто:

КПВВ «Майорск» – 10/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
КПВВ «Гнутово» – 10/20.

Очевидцы на момент подготовки материала о ситуации на КПВВ в соцсетях не сообщали.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, график, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ, ООС
 
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