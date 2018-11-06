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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября
Сегодня утром, 6 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 37,3 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7530 человек и 1015 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7640 человек и 1510 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6705 человек и 1355 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3075 человек и 770 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12320 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 0/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;
КПВВ «Гнутово» – 0/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
: «7:01. Пеших в сторону Бахмута человек 300 и еще подъезжают. Как привыкли говорить : все в штатном режиме».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, график, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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