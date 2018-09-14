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Россия перебрасывает к границе с Украиной войска с «Ураганами» - разведка
Россия в полевых лагерях на границе с Украиной формирует специальные отряды наемников для ротации и усиления передовых позиций боевиков на Донбассе.
Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск ВС РФ неподалеку от границ с Украиной.
«Под видом участия в маневрах «Восток-2018» в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО «Ураган»», — сообщил он со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.
Отмечается, что в этих районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей террористов.
«Часть отрядов т.н. «новобранцев» комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. «казачьи отряды», часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов», — подчеркнул Гуцуляк.
При этом под видом маневров командование вооруженных сил РФ также осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения российско-оккупационных бандформирований, добавили в Минобороны.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, граница
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