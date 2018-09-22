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В Макеевке массово пилят деревья. Люди возмущены
Во временно оккупированной Макеевке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» дали команду на массовый спил деревьев.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В Червоногвардейском районе временно оккупированной Макеевки и в других населенных пунктах по указанию оккупационных «властей ДНР» идет массовый спил деревьев. Фруктовые деревья продают частникам, занимающимся продажей шашлыков, а остальные пилят «на дрова».
Вот что сообщают макеевчане в соцсетях:
«На Гвардейке на 8-8 меняют, все деревья под корень режут. Народ в шоке. Обращались в исполком, выдали бумагу что все законно. Вата в шоке, при Украине такого не было»,
«Фруктовые деревья продают шашлычникам, остальные на дрова. Если договориться и заплатить то могут оставить хозяину, 500 фублей за дерево».
Теги: Донбасс, Макеевка, дрова, оккупация, ДНР, деревья, соцсети
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