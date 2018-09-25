- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
"Миротворцы наготове", - Курт Волкер сделал заявление насчет отправки миротворческих сил на Донбасс
Курт Волкер, который является спецпредставителем государственного департамента США по вопросам, которые касаются Украины, сделал важное заявление о миротворческой миссии на Востоке Украины.
Волкер заявил, что есть ряд желающих государств, готовых отправить своих военных в качестве миротворческой миссии ООН на Донбасс, дабы положить край военным действиям и незаконному присутствию РФ на украинской территории.
Об этом он заявил в интервью изданию "Эхо Москвы", передает "Диалог.UA".
По словам спецпредставителя, об этом заявили: Беларусь, Турция, Австрия, Сербия, Швеция и Финляндия. Он уверен, что это хороший диапазон государств, среди которых есть те, что рассматриваются в РФ как часть Запада, и те, что рассматриваются западными странами как часть пространства СНГ.
Курт Волкер уверяет, что чувство баланса здесь будет крайне логичным. Чиновник отметил, что если удастся добиться вывода войск РФ из Украины до того момента, когда Киев решит пойти в прямое наступление для возвращения своей территории под свой контроль, то туда отправится миссия ООН, которая будет носить миротворческий характер.
Волкер уверяет, что они смогут установить безопасность в регионе и защитить местных жителей, а это, свою очередь, откроет возможность для совершения политических шагов в рамках "Минска".
Теги: США, Донбасс, войска, ООН, СНГ, миротворцы, РФ, Волкер
- Миротворцы ООН должны "вытеснить" российские войска: Волкер объяснил свой план по Донбассу
- Россия боится контроля миссии ООН на Донбассе: требует подписать несбыточную резолюцию
- МИД РФ накрыло новой волной маразма: "Волкер призывает, чтобы миротворцы ООН "оккупировали" Донбасс и взяли его в кольцо", - Лавров
- Украинская армия готовится ко введению миротворцев на Донбасс
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине хотят запретить давать детям некоторые имена22:16
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- «Россияне в панике»: Украина дала старт прорыву российской блокады, - генерал21:30
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве