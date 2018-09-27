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Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
Государственное предприятие "Укринтерэнерго" не обязано выплачивать 199 миллионов гривен, которое требовали у нее россияне за электроэнергию, поставляемую в оккупированные районы Донбасса в 2014 и 2015 году.
Подольский районный суд Киева принял решение отказать в признании и исполнении на территории страны арбитражного решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Российской Федерации с "Укринтерэнерго", принятого в пользу российской госкомпании ЗАО "Интер РАО ЕЭС", передает "РБК-Украина". Об этом журналистам стало известно из сообщения юридической компании, которая представляет в судах интересы украинской стороны.
Это уже не первая судебная победа украинской стороны над страной агрессором. Напомним, в Швеции возобновлено решение Стокгольмского арбитража, согласно которому российский газовый монополист обязан выплатить Украине почти три миллиарда долларов. Ранее сообщалось: российское финансовое учреждение угрожает Украине международными разбирательствами в Арбитраже, там считают, что Киев якобы нарушает права инвесторов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, электроэнергия, ДНР, ЛНР
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