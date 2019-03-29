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Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук
Власти России могут пойти на полноценное вооруженное вторжение на украинскую территорию под предлогом "защиты народа от кровопролития".
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулировании ситуации на Донбассе Евгений Марчук считает, что Кремль может пойти на полноценное вторжение, передает "Диалог.UA".
"Это не будет широкоформатное наступление по всему фронту. Это будет прорыв в одном-двух местах с очень быстрым продвижением на территорию Украины, в том числе и на Киев", - отметил политик. В связи с этим Марчук подчеркивает, что российское вторжение будет напоминать вторжение войск нацистской Германии в 1941 году. Также он заявил, что РФ не обязательно захватывать Киев, достаточно взять столицу Украины в осаду. "Окружить Киев. Высадить несколько десантов. Отключить воду. Отключить электроэнергию. Разрушить систему продовольственного обеспечения. Дамбы у нас тоже не новенькие. Сколько им лет, мы знаем", - пояснил Марчук возможный сценарий.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, вода, электроэнергия, вторжение, Марчук
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