Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала

30.09.2018 01:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала

Обстоятельства смерти российского террориста пока не выяснены. "Отпускник" из РФ приехал на Донбасс из Верхней Пышмы Свердловской области. Террориста не стало 23 сентября, "отохотившемуся" российскому наемнику было 42 года, передает "Диалог.UA".

Кадры с боевиком по кличке "Танкист" показал в Twitter блогер Necro Mancer‏ . Руслан Жумажанович Абикенов состоял в различных пророссийских пабликах, не стеснялся выкладывать в соцсетях свои фото с позиций террористов.
В обсуждениях пользователи подчеркнули, что фото оккупанта – лишнее подтверждение присутствия российских вояк на захваченном армией РФ Донбассе. "Гражданская вайна - страшна сила, вона цілі міста на інше місце переносить", "Шахтер местный, мать его за ногу", "Почему-то Донбасс лезут "освобождать" всякие кадыровцы, осетины, буряты, калмыки и прочие ханты-манси. И это все называется "руський мир", "С Урала .... д**ил", - едко пишут в комментариях под фото ликвидированного террориста.



Теги: Россия, Донбасс, Урал, груз, наемник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх