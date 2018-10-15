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РФ назначила "незаконные" переговоры в Минске сразу без двух сторон-подписантов Захарченко и Плотницкого - СМИ
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объвил, что 15 октября в Минске состоятся переговоры по Донбассу, несмотря на отсутствие боевиков Захарченко и Плотницкого.
В понедельник, 15 октября, власти РФ анонсировали новый этап минских переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает "Российский Диалог". "Анонс. Минские соглашения. Украина. Новости АП. Завтра утром", - написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ответной реакцией корреспондент Сергей Белоус поставил под сомнение законность данной встречи. Дело в том, что минские соглашения были подписаны со стороны "Л/ДНР" людьми, которых уже нет при власти: Александра Захарченко ликвидировали в Донецке 31 августа, а Плотницкого отправили в отставку в 2017-м. Таким образом, Плотницкий и Захарченко ставили подписи под договоренностями как физические лица, так как псевдореспублики никто не признавал. Напомним, СМИ назвали имя политика, который займет место Кучмы. Ранее Геращенко заявляла, что переговорам в Минске не бывать, так как Беларусь позорно выступила одним фронтом с РФ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Минские соглашения
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