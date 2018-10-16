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Стало известно, как будет меняться месторасположение КПВВ на Донбассе

16.10.2018 08:47
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Стало известно, как будет меняться месторасположение КПВВ на Донбассе

Расположенные в зоне ООС на Донбассе контрольно пропускные пункты въезда и выезда на линии разграничения являются временными сооружениями и будут передвигаться к российской границе. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Говоря о ситуации с перемещением в зоне ООС, он подчеркнул, что КПВВ — «ни в коем случае не граница»:
«Признание порядка оформления как на госгранице, или КП въезда и выезда как постоянных сооружений — это легитимизация группировок „ДНР“ и „ЛНР“. И там действует другой порядок. На западной границе пограничники выполняют обязанности и в пунктах пропуска, и за их пределами, на так называемых „зеленых участках“. На линии разграничения пограничники размещаются только на КП въезда и выезда. Это временные сооружения, которые уже несколько раз перемещались по мере продвижения ВСУ. Будут они и дальше перемещаться, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины».
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, граница, изменение, КПВВ
 
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