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Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
Мытарства пенсионеров с оккупированной части Донбасса – источник благосостояния для людей, помогающих пенсионным "туристам". Помощь эта, как пишет блогер Ольга Черненко, разумеется, не безвозмездная, хотя такие люди цинично называют себя "волонтеры", передает "Диалог.UA".
Блогер рассказала об одном таком "волонтере" Жанне, жительнице поселка Меловое в Луганской области, подконтрольном Украине . Жанна и ее семья – беженцы, армяне, спасавшиеся много лет назад от межнационального конфликта. В Меловое приехали к родственникам, купили там дом, обзавелись хозяйством. Жанна работала медсестрой в местной больнице. А в 2014 году она превратила свой дом в "хостел" для пенсионных "туристов". Разместила там 15 кроватей.
Женщина принимает на ночлег стариков, приезжающих с оккупированной части Луганщины. Помогает им улаживать формальности, связанные с получением пенсий на новом месте. "Кто-то спит на сдвинутых креслах, кто-то на диване, кто-то в коридоре и в кухне. Бывает, что и мест нет на всех желающих. Из мебели только и есть, что кровати, потому что шкафы и тумбы не приносят дохода, от того они в том странном доме и не нужны. Постельное регулярно не меняется – некогда. Один встал, второй на его место лег. На веранде постояльцы чай пьют и ужинают, а кто получил уже пенсию, пьет, что и покрепче – отмечает. Многих Жанна за эти годы уже не только по именам и в лицо знает, и знает все об их жизни и семьях, потому что знакомы они уже год", - отмечает Черненко. Все это, разумеется, за вознаграждение. Дневная выручка "волонтера" - 1500-3000 грн.
Официальных налогов она, разумеется, не платит, но систематически "отстегивает" кому надо, чтоб не трогали", а также не забывает благодарить перевозчиков, направляющих к ней клиентов. У Жанны уже стабильная постоянная клиентура: женщина умудряется и поддерживать процветание своего "хостела", и эффективно решать вопросы своих подопечных в банке и пенсионном фонде, "разруливать" проблемные ситуации в очередях. "Каждый день Жанна ходит по Меловому – от банка в пенсионный и назад. Занимает очереди, смотрит, что там происходит, слушает. Кого-то поддержит, кого-то подвинет, кого-то проведет, кто первый раз. Неясно, когда она полы моет или убирает, но у нее всегда чисто. А она всегда в этих переходах от банка к пенсионному и домой", - добавляет блогер. Блогер подчеркивает, Жанна и ей подобные (и в Меловом одна не одна такая, и везде, куда ездят пенсионные "туристы", есть такие "волонтеры") как раз та прослойка жителей неоккупированных территорий Украины, для которых война – "мать родная".
Такие люди никогда не будут заинтересованы в наступлении мира. Он для них означает возврат к прежней, менее сытой и обеспеченной, жизни. Сейчас они – благодетели для тех, кого война нормальной жизни лишила. "И дает она в ладошке перевозчикам, что везут к ней и ее рекомендуют, и отпуска в ее странном деле нет, потому что у нее уже имя – ее знают. Как у кого-то ресторанный или модельный бизнес, у нее свой, пенсионный. А старики ведь признательные, привязчивые, как дети. Им лишний раз улыбнуться нужно, трубку взять, когда звонят, и успокоить лишний раз. Еще и рады тому, что у нее живут, считают, что им повезло", - резюмирует Черненко. Напомним, ранее пенсионеры "ЛНР" заявили, что им в "республике" живется неплохо.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, бизнес, ЛНР, ОРДЛО
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