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Архив - Донецкая область

Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов

19.10.2018 23:27
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Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов

Фото смертельного "подарка" от ВСУ террористы показали сами. По словам боевиков, этот "подарок" уже принес боевикам массу проблем.

Об усовершенствованной гранате в Facebook рассказал и известный волонтер Юрий Мысягин. Он подчеркнул, что для оккупантов РФ на некоторых участках фронта сложилась действительно угрожающая ситуация, передает "Диалог.UA".

Мысягин объяснил, что сегодня террористам реально горячо: ВСУ при помощи квадрокоптеров серьезно "кошмарят" позиции боевиков, уничтожая при этом все: технику РФ, боекомплекты, личный состав оккупантов и сами позиции. Налеты происходят по нескольку раз в сутки, боевиков громят днем и ночью.

"Сейчас уже "массово" волонтерами стали передаваться коптеры и спец кронштейны для крепежа самого боеприпаса, и многие наши подразделения имеют уже по несколько боевых коптеров. Они просто не дают голову опустить оккупантам. Закошмарили",- рассказал Мысягин признав при этом, что не каждый вылет квадрокоптера с усовершенствованным боеприпасом удачный. "Бывают случаи, когда противник сбивает боевые коптеры, но на его место волонтеры привозят новый, а то сразу два. Следите, сейчас по всему фронту противнику станет еще веселей", - предупредил известный волонтер.

Напомним, в Интернете опубликовали кадры, как силы ООС мощно подорвали российскую БМП на Донбассе. Добавим также, что после смертельного удара ВСУ по позициям боевиков на Светлодарской дуге, у оккупантов летальные потери.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, террористы
 
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