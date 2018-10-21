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Архив - Донецкая область

Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян

21.10.2018 20:33
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Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян

За последний месяц жители оккупированного Донецка отметили возросшее количество "гостей города". При этом "гости" ведут себя не очень вежливо и добавляют в и без того нерадостное существование дончан свою часть неудобств, пишет Шахтерский край.

Дончане отмечают: стало больше автомобилей с российскими номерами, которые ездят как бог на душу положит.

"Не притормаживать на поворотах и не пропускать людей на пешеходных переходах – это их "фишка", – делится дончанин Станислав Григорьев. – Вроде дорога пустая, а перейти уже ее страшновато – вдруг выскочит какой приезжий из-за угла и все…"

Жители Донецка рассказали о том, что на улицах появилось множество людей, не знающих города.

"Точно так же было в 2014 году, но мы не придавали значения. Ну, приехали люди в Донецк, мало ли что… После Евро-2012 все это в порядке вещей было. Сейчас уже напрягает. Разговаривал со многими знакомыми, все подтверждают: в основном, "понаехи" ходят по форме и спрашивают, как проехать в больницу Калинина, в травматологию, на автовокзал "Южный" и на площадь Ленина. Еще могут спросить, где "Донбасс Арена" и выдают ли там старикам гуманитарную помощь. Мне не стыдно сейчас признаться, что отправляю таких всегда в другую сторону и не скрываю своего презрительного отношения к ним. Кстати, они это чувствуют, тушуются и исчезают", – рассказал житель города Александр.

К слову, даже в соцсетях дончане обратили внимание на то, что в городе стало больше людей в военной форме и с российскими шевронами.

"Донецк. Вчера увидела двоих вояк с нашивкой росфлага. Из кафешки выходили на площади Конституции. Давно не видела, чтоб не шифровались", – пишет дончанка.

Другая жительница поведала, что у кафе на бульваре Пушкина не раз замечала, как несколько боевиков, собравшись в кучу, лузгают семечки прямо под ноги.

"Наш бульвар всегда был чистеньким, да и привычки у донецких нет щелкать семечки и сплевывать шелуху под ноги. Может быть, где-то на окраинах, но не в центре. Я прошла мимо этих, так у них мат на мате, гы-гы да га-га, и заплеванное семечками крыльцо кафе. Я уверена, что это понаехавшее быдло, которое окончательно убивает мой город – и морально и физически", – негодует Наталья Воронова.

Боевики, не стесняясь, шатаются по оккупированным городам в пьяном виде, носят оружие и не всегда расплачиваются в кафе. Так, на днях, как пишут местные паблики, в городе Кировске "полицейский наряд заметил в парке неадекватного пьяного гражданина. Им оказался "ихтамнет" Дмитрий Ядыкин, 1986 г.р.. Коренной кемеровчанин прогуливался по парку с гранатой ГРД-5 в кармане".

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ДНР, жалобы
 
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