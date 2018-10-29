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Архив - Донецкая область

В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения

29.10.2018 13:00
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В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения

Во временно неподконтрольном украинскому правительству селе Васильевка (Ясиноватский район, Донецка обл.) с 20 октября без электроснабжения осталось 189 абонентов частного сектора. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что произошло аварийное отключение ВЛЭП 6 кВ «Васильевка». Восстановительные работы обещают провести после согласования безопасности. 

Кроме того в селе Яковлевка того же района 28 октября произошло аварийное отключение ВЛЭП 6 кВ, без электроснабжения осталось 237 абонентов частного сектора, 1 школа. 

Причина отключения – повреждение высоковольтной линии электропередач. Проводятся восстановительные работы.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, свет, ДНР, энергоснабжение
 
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