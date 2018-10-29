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В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения
29.10.2018 13:00
Во временно неподконтрольном украинскому правительству селе Васильевка (Ясиноватский район, Донецка обл.) с 20 октября без электроснабжения осталось 189 абонентов частного сектора. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает «МЧС ДНР».
Отмечается, что произошло аварийное отключение ВЛЭП 6 кВ «Васильевка». Восстановительные работы обещают провести после согласования безопасности.
Кроме того в селе Яковлевка того же района 28 октября произошло аварийное отключение ВЛЭП 6 кВ, без электроснабжения осталось 237 абонентов частного сектора, 1 школа.
Причина отключения – повреждение высоковольтной линии электропередач. Проводятся восстановительные работы.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, свет, ДНР, энергоснабжение
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