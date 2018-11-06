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Боевики «ДНР» перевозят по Донецку бочки с взрывчатыми веществами
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке перевозят по городу в кузовах «Уралов» бочки с маркировкой взрывчатых веществ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты в «военных» «Уралах» перевозят большое количество бочек с маркировкой взрывчатых веществ.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Доброе утро! Автомобильные новости. Вчера ок. 1700мск по Челюскинцев с поворотом на Молодых шахтеров УРАЛ Тент К в круге, номер ДК 3737 3 ряда бочек в кузове, бочки цвета морской волны, с белой вертикальной полосой и буквой А по краю (были еще буквы, но их четко видно не было)»,
«Возможно «A Первичное взрывчатое вещество. буквами латинского алфавита от А до S обозначаются вещества и изделия, отнесенные к классу 1»»
«Наверное завозят антифриз».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, взрывчатка, ДНР, военная техника, соцсети
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