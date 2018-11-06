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Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»
Жители временно оккупированного Донецка морально страдают из-за изобилия в городе советской символики и различных сувениров, напоминающих о тоталитарных «вождях».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
рассказывают, что во временно оккупированном городе оккупационные «власти ДНР» насаждают культ тоталитарных вождей. Кроме постоянных восхвалений ценностей тоталитарных режимов, город изобилует напоминаниями о таких одиозных личностях, как Сталин – например, кафе «Коба». Кроме того, в городе множество торговых точек, торгующих сувенирами, среди которых бюсты Сталина, Дзержинского и Захарченко. Всё это оказывает на людей сильное моральное давление.
Вот что что рассказывают дончане в соцсетях:
«И снова снизу постучали… на Золотом кольце и «яме» продают гипсовые бюсты (!)… в ассортименте сталин… дзержинский… и даже захарченко… нет слов...»,
«Я не могу «привыкнуть» к моей сегодняшней реальности, но как-то научилась пробегать между каплями дождя, т.е. насколько возможно, стараться не замечать это днище. Но когда случается идти через Горсад-это нижнее днище Кафе «Коба», лотки и отделы в Кольце с символикой дырки и рашки».
Теги: Донецк, Донбасс, кафе, Сталин, ДНР, Захарченко, соцсети
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