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Пушилин назвал одним из «приоритетов власти» снижение цен на мясо курицы
08.11.2018 17:20
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин прогнозирует принятие «кардинальных решений» пробле предприятия «Шахтерская птицефабрика» после завершения «аудиторской проверки».
Об этом он заявил во время поездки в неподконтрольный Укриане Шахтерск, передает donpress.com.
Пушилин отметил: «Сейчас продолжается аудиторская проверка государственного предприятия „Шахтерская птицефабрика“ которая будет еще идти около 14 дней. После аудита будут приниматься соответствующие решения. Не исключаю, что они будут кардинальными. В отношении отдельных лиц уж точно».
По его словам, снижение цен на социально значимые продукты, в том числе и мясо курицы, является одним из «приоритетов для руководства страны».
Теги: Донбасс, мясо, птицефабрика, продукты, ДНР, цены, Пушилин
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