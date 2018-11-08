Пушилин назвал одним из «приоритетов власти» снижение цен на мясо курицы

08.11.2018 17:20

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин прогнозирует принятие «кардинальных решений» пробле предприятия «Шахтерская птицефабрика» после завершения «аудиторской проверки».

Об этом он заявил во время поездки в неподконтрольный Укриане Шахтерск, передает donpress.com.

Пушилин отметил: «Сейчас продолжается аудиторская проверка государственного предприятия „Шахтерская птицефабрика“ которая будет еще идти около 14 дней. После аудита будут приниматься соответствующие решения. Не исключаю, что они будут кардинальными. В отношении отдельных лиц уж точно».

По его словам, снижение цен на социально значимые продукты, в том числе и мясо курицы, является одним из «приоритетов для руководства страны».