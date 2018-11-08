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Архив - Донецкая область

Пушилин назвал одним из «приоритетов власти» снижение цен на мясо курицы

08.11.2018 17:20
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Пушилин назвал одним из «приоритетов власти» снижение цен на мясо курицы

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин прогнозирует принятие «кардинальных решений» пробле предприятия «Шахтерская птицефабрика» после завершения «аудиторской проверки».

Об этом он заявил во время поездки в неподконтрольный Укриане Шахтерск, передает donpress.com.

Пушилин отметил: «Сейчас продолжается аудиторская проверка государственного предприятия „Шахтерская птицефабрика“ которая будет еще идти около 14 дней. После аудита будут приниматься соответствующие решения. Не исключаю, что они будут кардинальными. В отношении отдельных лиц уж точно».

По его словам, снижение цен на социально значимые продукты, в том числе и мясо курицы, является одним из «приоритетов для руководства страны».



Теги: Донбасс, мясо, птицефабрика, продукты, ДНР, цены, Пушилин
 
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