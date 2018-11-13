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Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"
В течение сегодняшнего дня, 13 ноября, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом, враг дважды применял запрещенное "Минском" оружие.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.
Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил у Чермалык (Мариупольское направление). Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымское (Луганское направление), а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки (под Донецком).
Обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, однако, готовы и к более активным мерам.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал, добавили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, Минск, оружие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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