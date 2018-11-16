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Архив - Донецкая область

На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции

16.11.2018 20:30
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На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции
На Донбассе в течение пятницы, 16 ноября, российские оккупанты не менее 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино. А возле хутора Свободный противник применил еще и минометы калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что украинские обороняющиеся подразделения адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств.

Потерь среди украинских военных нет.

Источник: https://ru.espreso.tv  



Теги: Донбасс, гранатомет, наемники, оккупанты
 
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