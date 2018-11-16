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Архив - Донецкая область

По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ

16.11.2018 12:15
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По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ

Член НВФ с позывным «Денчик» рассказал, что его сослуживцы прячутся за мирное население в населенных пунктах неподконтрольной Украине части Донбасса, так как туда «ВСУ не стреляют». Об этом в написал блогер Necro Mance на своей странице в Твиттер.

22-летний наемник сообщил, что записался в «армию ДНР» еще 18 лет, так как там воюют его друзья и родные. В то же время он пожаловался, что в последнее время стало трудно спрятаться от обстрелов ВСУ там, где нет жилых кварталов, так как ВСУ по населенным пунктам не стреляют. «Денчик» планирует продолжить «военную карьеру» и после окончания войны, в уже «процветающей республике».



Теги: Донбасс, боевик, ВСУ, НВФ, ООС
 
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