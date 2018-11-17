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Архив - Донецкая область

Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса

17.11.2018 15:36
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Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса

В сети показали фото гигантской очереди из автомобилей на выезд из оккупированной территории Донбасса.

Снимок опубликовал в Twitter блогер под ником IgorGirkin, передает apostrophe.ua.

По его словам, фото сделано 17 ноября в 13:35 у КПВВ Еленовка в Донецкой области.

В свою очередь комментаторы заявили, что подобные очереди - нормальное явление для данного пункта пропуска, где люди привыкли ожидать по несколько часов.



Теги: Донбасс, Донецкая область, фото, очередь, Еленовка, пункт пропуска, соцсети, КПВВ
 
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