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Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса
17.11.2018 15:36
В сети показали фото гигантской очереди из автомобилей на выезд из оккупированной территории Донбасса.
Снимок опубликовал в Twitter блогер под ником IgorGirkin, передает apostrophe.ua.
По его словам, фото сделано 17 ноября в 13:35 у КПВВ Еленовка в Донецкой области.
В свою очередь комментаторы заявили, что подобные очереди - нормальное явление для данного пункта пропуска, где люди привыкли ожидать по несколько часов.
Теги: Донбасс, Донецкая область, фото, очередь, Еленовка, пункт пропуска, соцсети, КПВВ
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