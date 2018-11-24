Стало известно, как наемников ЧВК "Вагнера" берут на "работу" воевать в Сирии и на Донбассе

24.11.2018 12:44

Побывавший в Сирии боец "ЧВК Вагнера" рассказал, что для вступления в ряды "вагнеровцев" нужно всего три дня. За это время заполняется анкета трудоустройства, сдаются тесты на физподготовку и необходимые анализы.

Об этом говорится в материале издания ВВС.

По словам экс-"вагнеровца", на третий день добровольцы заполняют анкеты, в которых указывают контактные данные своих близких, с кем ЧВК должна связаться и выплатить им компенсацию, если боец в командировке погибнет. В анкетах требуют указать все пароли от аккаунтов в социальных сетях. После новички проходят собеседование со специалистом по безопасности. Если доброволец вызывает какие-то подозрения, его отправляют на дополнительную проверку на полиграфе.

После прохождения всех проверок человек попадает в штат, но контракт считается заключенным и зарплату ему начинают начислять только после получения жетона с личным номером. Наиболее востребованными, по словам побывавшего в Сирии бойца, оказываются минометчики, саперы, операторы беспилотников.

Когда "претендент" попадает в зарплатную ведомость, он может в счет будущего заработка купить в магазине, работающем тут же на базе, амуницию: бронежилет, ботинки, компас. За свой счет формируется и аптечка бойца. "Две вещи, без которых в Сирию не едут - израильский ИПП и "Целокс" (ИПП - индивидуальный перевязочный пакет; "Целокс" - гемостатическое средство для остановки кровотечений).

В начале сирийской кампании, утверждает экс-боец ЧВК, командировка могла продлиться до полугода, но в последнее время все поездки занимают строго три месяца. Еще год назад новичкам, приехавшим устраиваться на базу в Молькино без заграничного паспорта, руководство "ЧВК Вагнера" помогало оформлять их в Москве, но сейчас новичков без заграничных паспортов в штат не берут. В Сирии же никаких штампов о прилете в паспорт не ставится.

Как пишет ВВС, так было не всегда. Когда "ЧВК Вагнера" только создавалась, контракты с бойцами подписывались, о чем свидетельствует договор, который в 2014-2015 годах подписывали при трудоустройстве "вагнеровцы" перед отправкой на Донбасс.

Договор заключался с фирмой ООО "СМК" и этот документ напоминал скорее соглашение внештатного фрилансера с редакцией, чем контракт добровольца с военной компанией.

"Внештатный сотрудник принимает на себя обязательство собирать для организации информацию, не составляющую государственную или иную, охраняемую законодательством страны пребывания, тайну (далее "Информация") в зонах повышенного риска на территории Российской Федерации и за её пределами", - сказано в документе.

В то время контракты будущие бойцы ЧВК подписывали на год, документ предусматривал ежемесячную зарплату в 80 тысяч рублей, компенсацию в 300 тысяч "в случае получения внештатным сотрудником увечья или иного повреждения здоровья при исполнении им своих обязанностей", а также единовременную выплату 2 млн рублей одному из родственников в случае гибели бойца "при исполнении им своих обязанностей по настоящему договору".

После начала военной кампании в Сирии сумма компенсаций, выплачиваемых семьям погибших, выросла до 5 млн рублей.

Как сообщал "Апостроф", российские военнослужащие частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов частных военных компаний (ЧВК) и тех, кто им помогает.