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Архив - Донецкая область

В Донецке участилось движение микроавтобуса «груз 200»

24.11.2018 07:55
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В Донецке участилось движение микроавтобуса «груз 200»

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на «Газель» с табличкой «груз 200», почти каждый день проезжающую через Смолянку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР» и российских оккупантов заявляют, что «потерь нет», это не соответствует действительности. Дончане обратили внимание на проезжающую почти ежедневно через Смолянку «Газель» с табличкой «груз 200». Если бы речь велась о «гражданских» похоронах, машины не отмечаются табличкой «груз 200».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Почти каждый день на Смолянке вижу газельку «груз200»… Мотается то туда то обратно… Прямо конвейер!».



Теги: Донецк, Донбасс, похороны, груз, ГАЗель, ДНР, боевики, соцсети
 
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