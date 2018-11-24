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В Донецке участилось движение микроавтобуса «груз 200»
24.11.2018 07:55
Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на «Газель» с табличкой «груз 200», почти каждый день проезжающую через Смолянку.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главари боевиков «ДНР» и российских оккупантов заявляют, что «потерь нет», это не соответствует действительности. Дончане обратили внимание на проезжающую почти ежедневно через Смолянку «Газель» с табличкой «груз 200». Если бы речь велась о «гражданских» похоронах, машины не отмечаются табличкой «груз 200».
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Почти каждый день на Смолянке вижу газельку «груз200»… Мотается то туда то обратно… Прямо конвейер!».
Теги: Донецк, Донбасс, похороны, груз, ГАЗель, ДНР, боевики, соцсети
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