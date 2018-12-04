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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

04.12.2018 17:20
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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения сегодня в результате боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что погиб военнослужащий 1993 года рождения.

Также сообщается, что раненый украинский военный был эвакуирован в военный госпиталь. Его состояние здоровья – удовлетворительное, добавили в Минобороны.

Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих.



Теги: Донбасс, ранение, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны, ООС
 
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