НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении

08.12.2018 16:18

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает donpress.com.

Вчера боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, подразделения ООС четыре раза открывали огонь в ответ.

Так, на Луганском направлении дважды в течение суток, прошла, российско-оккупационные войска открывали огонь на этом направлении, и в обоих случаях наши защитники были вынуждены подавлять вражескую огневую активность. В 10:40, противник открыл огонь из боевых машин пехоты, ручных и автоматических гранатометов и стрелкового оружия в сторону защитников Зайцево.

В то же время на Донецком направлении именно здесь состоялась большинство, а именно 11 вражеских огневых провокаций, зафиксированных за минувшие сутки. Боевые действия на Донецком направлении начались с ночи, и продолжались до позднего вечера. Около 04:00 на со стороны Еленовка оккупант отрыв огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра в сторону защитников с. Тарамчук.

Во второй половине дня противник активизировался на подступах к Чермалык, где в 16:05 обстрелял наши позиции по ручных гранатометов и другого пехотного оружия.

Другими местами огневого противостояния на Донецком направлении были н.п. Опытное, Водяное и Богдановка.

По состоянию на 12:00 8 декабря в районе проведения операции Объединенных сил ни одного обстрела пока не зафиксировано. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.