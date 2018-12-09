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Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков
Известно, что за последние сутки в зоне проведения ООС террористы совершили 13 обстрелов. Об этом сообщаеи пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
За минувшие сутки российско-террористические войска 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В штабе ООС также сообщили, что один украинский военнослужащий получил легкое ранение:
«Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении.
Районы, которые обстреливали — это населенные пункты Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.
В сообщении также озвучили:
«Враг, из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз — вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин» – сообщил пресс-центр ООС.
«С начала текущих суток, со станковых гранатометов, противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет», — добавили украинские военные в своей сводке.
По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще четверо – считаются санитарными потерями.
Теги: Донбасс, атака, погибли, боевики, ВСУ
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