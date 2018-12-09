Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков

09.12.2018 21:32

Известно, что за последние сутки в зоне проведения ООС террористы совершили 13 обстрелов. Об этом сообщаеи пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки российско-террористические войска 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В штабе ООС также сообщили, что один украинский военнослужащий получил легкое ранение:

«Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении.

Районы, которые обстреливали — это населенные пункты Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

В сообщении также озвучили:

«Враг, из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз — вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин» – сообщил пресс-центр ООС.

«С начала текущих суток, со станковых гранатометов, противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет», — добавили украинские военные в своей сводке.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще четверо – считаются санитарными потерями.