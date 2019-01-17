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По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
17.01.2019 13:17
Передовые подразделения украинской армии в ответ на обстрел грузовика ВСУ на Донбассе нанесли мощнейший удар по позициям "ДНР", в результате которого погибло как минимум 5 российских боевиков.
Видео огневого удара по позициям "ДНР" на своей странице в Фейсбуке опубликовал нардеп Дмитрий Тымчук - на 24 секунде виден мощнейший взрыв на горизонте, в результате которого, по всей вероятности, был подорван боекомплект российских наемников. Он отметил, что после обстрела военного "Урала" террористы атаковали ВСУ в окрестностях населенного пункта Жабуньки. Однако мощный встречный контрудар накрыл огнем позиции "ДНР", уничтожив не только технику боевиков, но и 5 наемников. Еще трое в результате огня были ранены.
Теги: Донбасс, погибли, боевики, взрыв, позиции
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