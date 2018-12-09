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Архив - Донецкая область

Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ

09.12.2018 17:39
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Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований позволили патрулю Миссии проехать только после осмотра багажников обоих автомобилей СММ».



Теги: Донбасс, Горловка, авто, обыск, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
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