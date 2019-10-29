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Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке
29.10.2019 16:01
Члены НВФ «ДНР» открыл огонь из автомата, пытаясь остановить гражданский автомобиль на блокпосте в Старомихайловке в 15 километрах от неподконтрольного Украине Донецка.
Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ, передает donpress.
Наблюдатели ОБСЕ заметили, как гражданский автомобиль без остановки проехал через блокпост в восточном направлении. В этот момент член вооруженных формирований, стоявший в 15 м от патруля СММ, произвел 1 выстрел из автомата АК-47, целясь чуть выше автомобиля.
Члены миссии сразу покинули этот район, заявив, что вышеупомянутый автомобиль с водителем возвращался к блокпосту в сопровождении другого автомобиля, на борту которого были три члена вооруженных
формирований.
Теги: Донбасс, выстрел, ОБСЕ, автомобиль, блокпост, ДНР, НВФ
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