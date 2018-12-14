Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов

14.12.2018 09:45

Все КПВВ на линии разграничения сегодня, 14 декабря, открылись по графику, и еще до открытия начали собирать очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении сегодня, в противовес всей прошедшей неделе, очереди не очень большие — всего несколько десятков авто ждут выезда на территории, подконтрольные украинскому правительству.

«7:40 1 пост из „ДНР“ — машин около 40. На Бахмут», — сообщил пользователь.

На КПВВ ВСУ очереди на выезд также невелики, а на въезд на неподконтрольные территории их и вовсе нет.

«„Майорське“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.

На Марьинском направлении очереди очень большие, машины стоят в три ряда. Также очень много пешеходов. Это обусловлено тем, что многим автомобилям пришлось ночевать в ожидании открытия блокпостов.

«На 7−00 общая на мосту, льгота чуть меньше+ 3 ряд. Пеших очень много», — пишут очевидцы.

При этом сообщается, что движения в очереди практически нет.

«Каргил в Украину, основная на середине моста, льгота на спуске с моста. Автобусов много. Льгота немного продвинулась, основная стоит глухо», — комментируют проезжающие.

На КПВВ ВСУ очереди невелики.

«„Мар'їнка“ — 0/70 авто на въезд и выезд», — отмечается в обсуждениях.

Минимальные очереди собрались на Мариупольском направлении, в пунктах пропуска Новотроицкое — Еленовка.

«В Донецк. Основной около 30 машин, льготной около 17», — пишут комментаторы.

Информации об очередях на выезд с неподконтрольных территорий нет. На КПВВ «Новотроицкое» очереди минимальны.

«„Новотроїцьке“ — 30/45 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях.

Лучшая ситуация сохраняетя на Мариупольском направлении, в пункте пропуска в Гнутово — очереди там маленькие, машині практически сразу проходят контроль.

«„Гнутове“ — 25/20 авто на въезд и выезд», — сообщают с места событий.

Источник: https://donpress.com