- Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов09:45
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу07:15
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ22:31
- В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией21:32
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов
Все КПВВ на линии разграничения сегодня, 14 декабря, открылись по графику, и еще до открытия начали собирать очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении сегодня, в противовес всей прошедшей неделе, очереди не очень большие — всего несколько десятков авто ждут выезда на территории, подконтрольные украинскому правительству.
«7:40 1 пост из „ДНР“ — машин около 40. На Бахмут», — сообщил пользователь.
На КПВВ ВСУ очереди на выезд также невелики, а на въезд на неподконтрольные территории их и вовсе нет.
«„Майорське“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
На Марьинском направлении очереди очень большие, машины стоят в три ряда. Также очень много пешеходов. Это обусловлено тем, что многим автомобилям пришлось ночевать в ожидании открытия блокпостов.
«На 7−00 общая на мосту, льгота чуть меньше+ 3 ряд. Пеших очень много», — пишут очевидцы.
При этом сообщается, что движения в очереди практически нет.
«Каргил в Украину, основная на середине моста, льгота на спуске с моста. Автобусов много. Льгота немного продвинулась, основная стоит глухо», — комментируют проезжающие.
На КПВВ ВСУ очереди невелики.
«„Мар'їнка“ — 0/70 авто на въезд и выезд», — отмечается в обсуждениях.
Минимальные очереди собрались на Мариупольском направлении, в пунктах пропуска Новотроицкое — Еленовка.
«В Донецк. Основной около 30 машин, льготной около 17», — пишут комментаторы.
Информации об очередях на выезд с неподконтрольных территорий нет. На КПВВ «Новотроицкое» очереди минимальны.
«„Новотроїцьке“ — 30/45 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях.
Лучшая ситуация сохраняетя на Мариупольском направлении, в пункте пропуска в Гнутово — очереди там маленькие, машині практически сразу проходят контроль.
«„Гнутове“ — 25/20 авто на въезд и выезд», — сообщают с места событий.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, КПВВ, очереди
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Донбасс: охота на блокпостах дала серьезный результат
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области сегодня, 3 сентября
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру
- Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов09:45
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу07:15
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ22:31
- В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией21:32
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- Военное положение: к границе стягиваются новые танки России 10:00
- Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов09:45
- СНБО: Путин планирует захватить Украину для наступления на Польшу09:30
- В Украине начинает работать Трастовый фонд по обезвреживанию взрывоопасных предметов09:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы08:35
- Протест! «Жовті жилети» вже в Україні08:30
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине08:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем