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Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
Среди жителей оккупированного Донецка, а также в донецких пабликах стали появляться сообщения о том, что уничтоженный 31 августа во время взрыва в кафе "Сепар" главарь донецких боевиков Александр Захарченко якобы жив. Некоторые дончане не раз сообщали, что видели в "столице" "ДНР" человека, похожего на взорванного одиозного боевика, передает "Диалог.UA".
Днями данная тема снова получила продолжение. Житель Харцызска в соцсети написал о том, что видел мужчину, очень похожего на Захарченко, который шел по улице и "зашел в одно из полувоенных зданий". Что интересно, эта информация была поддержана и другими участниками обсуждений, признавшимися, якобы они ранее также видели человека, похожего на экс-главаря "ДНР".
Автор сообщения написал, что сам он не дончанин. "Двойника" террориста он видел в Донецке.
Тот, по его утверждениям, заходил в одно из зданий и при этом был без охраны. "Никогда подобных "глюков" не было, жесть", - отмечает житель "ДНР". "Автор, не удивляйтесь, вы не шизофреник, потому как с ума поодиночке сходят, а когда уже двое..., мне тоже показалось, как будто двойник, но я не исключаю другой вариант, в нашем королевстве возможно все", - написала одна из участниц обсуждений. "Я так встретил командира в 2016-м, какой погиб, по словам других командиров, еще в 2014-м!
Оказалось, что был в плену, но потом попал под обмен", - добавил еще один комментатор. Что интересно, пропагандисты на Донбассе стали продвигать с недавнего времени идею и о том, что "душа террориста" будет иметь перерождение. Об этом стали также говорить и фейковые донецкие медиумы. Сообщается, что якобы "душа Захарченко" явилась к одному из них. "Пропагандисты, подконтрольные боевикам "ДНР" и российским оккупантам на временно оккупированных территориях, начинают распускать нелепый фейк о "перерождении души Захарченко".
Все подается в стиле "прогнозов" Ванги, Нострадамуса, старцев и т. д. В данном случае, якобы "душа главаря ДНР Александра Захарченко явилась местному медиуму", - писали донецкие СМИ.
Стоит отметить, что появление таких слухов вполне оправданно и даже закономерно, ведь уничтоженного террориста хоронили в закрытом гробу. Его тело если и видели, то только ограниченный круг близких.
Гроб с Захарченко открыли уже перед самым погребением, и то только для того, чтобы на боевика якобы посмотрели жена и его сыновья. Могила террориста плотно охраняется, а по Донецку гуляют слухи, что никакого гроба там нет и в помине.
Не исключено, что такой шаг был предпринят как раз после консультаций с политтехнологами и пропагандистами из Кремля. В то же время источники из ОРДО говорят, что история с "живым главарем" вряд ли может быть реальностью. Ведь "живой" Захарченко сейчас не выгоден ни новой "власти" в "ДНР", ни России. Напомним, на похоронах Захарченко впервые показали его сыновей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко
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