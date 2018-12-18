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На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»
18.12.2018 19:22
В зоне ООС подорвался на мине член незаконных вооруженных формирований Лычко Андрей Викторович, известный по позывному «Лыча».
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Отмечается, что погибший Лычко был родом из Луганска, где родился 02/05/75.
По словам сослуживцев и близких «Лыча» погиб в районе неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области 15/12/18 (предположительно, подрыв на мине/растяжке).
Теги: Донбасс, мина, гибель, подрыв, соцсети, НВФ, ООС
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