На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»

18.12.2018 19:22

В зоне ООС подорвался на мине член незаконных вооруженных формирований Лычко Андрей Викторович, известный по позывному «Лыча».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Отмечается, что погибший Лычко был родом из Луганска, где родился 02/05/75.

По словам сослуживцев и близких «Лыча» погиб в районе неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области 15/12/18 (предположительно, подрыв на мине/растяжке).