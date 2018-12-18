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В Донбасс из России перебросили снайперов-чеченцев
По данным украинской разведки, снайперское подразделение находится на мариупольском направлении.
Во временно оккупированный Донбасс из РФ перебросили снайперское подразделение, которое укомплектовано лицами чеченской национальности.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - отмечается в сообщении.
По данным украинской разведки, при этом происходит минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием мин, запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная) и ПФМ-1 Лепесток (противопехотная фугасная мина).
Теги: Россия, Донбасс, разведка, Чечня, снайпер, Минобороны, минирование
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