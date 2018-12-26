- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ16:05
- Позаботиться о защитниках: главные задачи министерства ветеранов15:31
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
Главарь «ДНР» Денис Пушилин отдал распоряжение «руководителям» районных и городских «администраций» изыскать свободное жилье для последующего предоставления жилплощади семьям погибших членов НВФ, наемникам и другим категориям жителей ОРДО.
Как сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, Пушилин велел составить «список свободных, не обремененных объектов жилого фонда из муниципальной собственности, составить дефектные акты и сметную документацию для проведения текущих и капитальных ремонтов, а после сформировать бюджетный запрос на выделение финансирования на выполнение работ по ремонту объектов муниципального жилого фонда».
При этом такое жилье обещают предоставить лицам, чьи дома или квартиры были разрушены вследствие ведения боевых действий. По его мнению, «свободного муниципального» жилья хватит для расселения тех, кто не захотел жить на подконтрольной Украине территории.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, жилье, Пушилин, ОРДО, НВФ
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Спасибо, Мавроди! Новый главарь ОРДО радуется своему «подвигу»
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- Источник: Сурков пришлет Пушилину «помощников» из Москвы
- Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ16:05
- Позаботиться о защитниках: главные задачи министерства ветеранов15:31
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ16:05
- Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине15:48
- Позаботиться о защитниках: главные задачи министерства ветеранов15:31
- Трагедия в Бразилии: рождественская елка убила четырех человек15:18
- Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение15:02
- Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление14:45
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации14:00
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР