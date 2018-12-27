Сегодня на КПВВ в очередях — тысячи людей

27.12.2018 08:54

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. На всех КПВВ наблюдаются значительные очереди с обеих сторон линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

За минувшие сутки отмечается существенное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с позапрошлой временем. В частности из-за КПВВ последовало 40,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» - 9160 человек и 1130 транспортных средств;

«Марьинка» - 9650 человек и 1625 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 8975 человек и 1630 транспортных средств;

«Гнутово» - 4680 человек и 1030 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 10570 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: