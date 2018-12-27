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Сегодня на КПВВ в очередях — тысячи людей
Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. На всех КПВВ наблюдаются значительные очереди с обеих сторон линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
За минувшие сутки отмечается существенное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с позапрошлой временем. В частности из-за КПВВ последовало 40,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 9160 человек и 1130 транспортных средств;
«Марьинка» - 9650 человек и 1625 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 8975 человек и 1630 транспортных средств;
«Гнутово» - 4680 человек и 1030 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10570 человек.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
Теги: Донбасс, люди, КПВВ, очереди
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