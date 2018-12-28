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Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»
28.12.2018 19:38
Подразделения НВФ «ДНР» в районе побережья неподконтрольного украинскому правительству Новоазовска Донецкой области создали «мифическую флотилию». Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Он уточнил, что НВФ собрали 20−25 быстроходных рыбацких лодок и назвали это формирование «штурмовой полк морской пехоты». Воронченко уточнил, что на мариупольском направлении со стороны ОРДО стоит «9-й полк морской пехоты».
По его совам, за 10 месяцев существования данной «бригады морской пехоты» прямых столкновений на море не было.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, лодка, ДНР, ВСУ, ОРДО
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