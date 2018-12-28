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Архив - Донецкая область

В зоне ООС украинские военные взяли «языка» из Горловки

28.12.2018 12:00
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В зоне ООС украинские военные взяли «языка» из Горловки

Вчера, 27 декабря, военнослужащие 72-й бригады ВСУ им. Черных Запорожцев во время боевого выхода на линии фронта взяли в плен боевика гибридной российской армии в Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 72 ОМБр,передает Лига.Новости.

Пленным оказался 35-летний житель Горловки, который до войны работал в местной милиции.

"До 2016 году проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья", - пишут военные.

В ноябре 2018 года его снова "призвали по мобилизации" в оккупационной администрации РФ в Донецке.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Горловка, ВСУ, ООС
 
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