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Архив - Донецкая область

Через КПВВ на Донбассе не пропустили монитор, альт-саксофон "Stagg" и водяной насос

03.01.2019 16:47
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Через КПВВ на Донбассе не пропустили монитор, альт-саксофон "Stagg" и водяной насос

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 19,5 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Суточная статистика пересечения линии разграничения по каждому из КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорское" - 4255 человек и 605 транспортных средств;
"Марьинка" - 4425 человек и 855 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4050 человек и 860 транспортных средств;
"Гнутово" - 1210 человек и 315 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 5605 человек.

Вчера в КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Майорское" и "Новотроицкое" были пресечены четыре попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, среди которых - монитор, альт-саксофон "Stagg", аудиоколонки и водяной насос на общую сумму почти 85 000 гривен. Товары переданы представителям фискальной службы для принятия соответствующего правового решения.

В КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о беспрепятственном перемещении товаров через линию разграничения за денежное вознаграждение в размере 500 гривен. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Теперь в ситуации разбирается полиция.



Теги: Донбасс, полиция, товар, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
 
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