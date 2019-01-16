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Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения
Угрозы российских властей уничтожить армию Украины за считанные минуты не имеют под собой никаких оснований.
Однако в случае попытки реализовать этот сценарий он обернется для России большой кровью.
Об этом сообщил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, о чем сообщают украинские информационные агентства.
Громкое заявление Муженко в адрес угроз российских военных и политиков прозвучало сегодня в ходе заседания Военного комитета НАТО в столице Бельгии.
Муженко заявил, что если бы россияне могли решить проблему Украины с помощью военной силы, они бы уже давно решили свой вопрос именно так. Однако в 2014 году Москва поняла, что не может так просто справиться с Украиной.
Муженко также отметил, что подобное развитие ситуации приведет к большой крови, которую российское общество вряд ли сможет принять.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, вторжение, ДНР, ЛНР, ВСУ
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