КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями

16.01.2019 14:13

В работе КПВВ «Майорское» в Донецкой области возможны перебои. Это связано с проведением ремонтных работ на ЛЭП с 16 по 24 января, сообщает пресс-центр ООС.

Ремонт, по информации пограничной службы, будет проводиться с целью стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся близко к линии разграничения.

ООС отмечают, что при этом возможны технические сбои в работе КПВВ, накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка – Бахмут».

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в течение одного дня в очередях на КПВВ скончались трое мирных жителей.

Источник: https://mrpl.city