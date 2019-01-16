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КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями
16.01.2019 14:13
В работе КПВВ «Майорское» в Донецкой области возможны перебои. Это связано с проведением ремонтных работ на ЛЭП с 16 по 24 января, сообщает пресс-центр ООС.
Ремонт, по информации пограничной службы, будет проводиться с целью стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся близко к линии разграничения.
ООС отмечают, что при этом возможны технические сбои в работе КПВВ, накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка – Бахмут».
Ранее сообщалось, что в Донецкой области в течение одного дня в очередях на КПВВ скончались трое мирных жителей.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, пункт пропуска, КПВВ
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