Названы потери НВФ за две недели 2019 года

17.01.2019 18:18

С начала текущего года в зоне ООС на Донбассе были убиты 30 членов НВФ и еще 27 получили ранения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер ВСУ Александр Штефан-Штирлиц, пишет ДонПресс.

Так, он отмечает, что за 15 дней в подразделениях НВФ было убито 30 человек и 27 получили ранения различной степени тяжести.

При этом только за минувшие сутки противник потерял 16 «военных:

1 армейский корпус

і «200»:

1 — 3 омсбр;

5 — 11 омсп;

1 — 100 омсбр;

4 — 9 ошпмп.

санитарные «300»:

3 — 11 омсп;

1 — 9 ошпмп.

2 армейский корпус .

«200»:

1 — 7 омсбр.