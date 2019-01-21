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Правозащитник шокировал рассказом о том, где приходится жить переселенцам
Защищать социальные права граждан должно Министерство социальной политики, а не общественные деятели. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал председатель правления Международной Лиги защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров.
По словам нашего собеседника, в случае, если Министерство социальной политики и Кабинет министров не могут выполнять возложенные на них функции, они должны подать в отставку.
Комментируя заявление министра социальной политики о том, что его ведомство не имеет финансовых возможностей строить больше жилья для переселенцев, правозащитник отмечает следующее: «В нашем государстве действует Конституция Украины и законы Украины. По нормам и требованиям Конституции, государственная власть, избираемая народом Украины, и исполнительная власть обязаны выполнять нормы Конституции и обеспечивать граждан надлежащими условиями проживания. Временно или вынужденно перемещенные лица являются гражданами Украины, никто не лишал их гражданства, и никто не снимал обязанности исполнительной власти, которая зубами цепляется за кресла, дабы не уйти от кормушки, исполнять свои функции».
По словам эксперта, «при разных министрах социальной политики бюджет Министерства социальной политики разворовывали от 25 до 50%».
«Сегодняшние реалии - это социальная катастрофа, которая происходит по вине, в том числе, министра Ревы. Рева будет реветь через 5-6 лет, когда будет отвечать на вопросы следователей и прокуроров. Так происходит в любой европейской стране», - добавляет правозащитник.
«Мне ежедневно звонят люди - переселенцы из Донецка, Луганска, из Крыма. Четыре года каждый день, 365 дней в году, каждый день десятки звонков! Я понимаю, как люди страдают. У них есть дети, пожилые больные родители. А им такое заявляют и предлагают меньше кушать! Люди вынуждены жить на чердаках, в пионерских лагерях, в каких-то столовых. У меня сегодня проживает житель Донецка в офисе нашей организации и жители Стаханова Луганской области. Есть проблема огромного количества граждан Украины, и не мы, общественные деятели, должны защищать социальные права граждан, а Министерство социальной политики, профильное министерство при исполнительной власти Кабинета министров», - добавляет собеседник издания.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, ВПЛ
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